В Архангельске создали аудиоспектакль для прогулок на Кегостров

Режиссером проекта выступил актер театра Гия Диевский

АРХАНГЕЛЬСК, 29 февраля. /ТАСС/. Аудиоспектакль-променад "За гранью фантастики" создали в Архангельском театре драмы, он поставлен по произведению советского писателя Александра Беляева. Как рассказал ТАСС директор театра Сергей Самодов, спектакль предназначен для прогулки по пешеходной ледовой переправе, которая ведет из центра Архангельска на остров Кегостров в дельте Северной Двины.

"Переправа обычно носит у нас утилитарный характер, работа-дом, как правило. Ну и как гости, туристы, для них это немножечко экзотика. Они еще ходят, - сказал Самодов. - А здесь мы делаем, что можно ходить на переправу, в принципе, как культурное событие. И при этом наслаждаться льдом, наслаждаться морозным воздухом, наслаждаться солнцем".

Режиссером проекта выступил актер театра Гия Диевский. Беляев в 1937 году написал роман о путешествии американского рабочего Джима Джолли в сопровождении советского инженера Игната Бугаева по преобразованной Советской Арктике.

"Арктика - это страна будущего. Мы сотворим собственные тропики под землей, за полярным кругом. Мы победим природу", - писал советский фантаст. В аудиоспектакле слушателя отправляют в точку, где начинается ледовая переправа, и там запускается постановка. "И в этом плане тут все сошлось, что и произведение художественное, и опять ты все равно идешь по деревянному настилу, но при этом мысль твоя о том, как преобразить этот суровый мир, в котором мы живем", - отметил собеседник агентства.

Спектакль длится примерно час - как раз столько занимает путь до Кегострова и обратно. Как отметил Самодов, необязательно проходить весь маршрут, но слушать спектакль нужно именно на ледовой переправе.

Ледовая пешеходная переправа соединяет остров Кегостров с центром Архангельска, когда на Северной Двине устанавливается прочный ледовый покров. Протяженность переправы 2,5 км. Посередине переправы находится фарватер, по которому проходят суда, через него устанавливаются деревянные мостки с перилами. В последние годы переправа пользуется большой популярностью среди туристов.