Умер режиссер Паоло Тавиани, снявший "Цезарь должен умереть"

Ему было 92 года

РИМ, 29 февраля. /ТАСС/. Итальянский режиссер и сценарист Паоло Тавиани умер в возрасте 92 лет после непродолжительной болезни. Как сообщает газета Il Messaggero, прощание пройдет в римской мэрии 4 марта.

Паоло Тавиани работал с братом Витторио, который умер в 2018 году в возрасте 88 лет. Братья Тавиани сняли множество фильмов, получивших награды на кинофестивалях. Среди них "Отец-хозяин" (Padre padrone, 1977, удостоен "Золотой пальмовой ветви"), "Ночь святого Лоренцо" (La notte di San Lorenzo, 1982) и "Цезарь должен умереть" (Cesare deve morire, 2011, удостоен "Золотого медведя"). Они получали премии на смотрах, включая Каннский и Берлинский кинофестивали. Кроме того, Тавиани получили десять премий итальянской киноакадемии "Давид ди Донателло".