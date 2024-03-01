Любимова сообщила, что почти 100 мероприятий к юбилею Шнитке вошли в федеральный план

Как уточнила министр культуры, ожидаются концерты и фестивали, выставки и конкурсы, а также научные и просветительские мероприятия

САРАТОВ, 1 марта. /ТАСС/. Почти 100 мероприятий, среди которых концерты и фестивали, вошли в федеральный план мероприятий к празднованию 90-летия со дня рождения композитора Альфреда Шнитке. Мероприятия планируются в городах России и за рубежом, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"План включает в себя 99 мероприятий. У нас шесть разделов - это концерты и фестивали, выставки и конкурсы, научные и просветительские мероприятия, презентации и издание печатной продукции, освещение в средствах массовой информации и производство и трансляция видеопродукции. Также [планируются] мероприятия за рубежом", - сказала Любимова на прошедшем в Саратове первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилея Шнитке.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ, информацию о юбилее Шнитке направили во все посольства РФ.

По словам Любимовой, большую часть плана составляют концерты, фестивали, научные конференции и круглые столы. Кроме того, Минцифры России планирует выпустить почтовую марку, посвященную Шнитке.

Мероприятия в память о композиторе пройдут в учреждениях культуры в том числе Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Луганска, Нальчика, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока. "Широкая у нас география получилась. Мы этому, не скрою, очень рады", - отметила министр.

Шнитке родился 24 ноября 1934 года в Энгельсе Саратовской области. В этом году в России будет отмечаться 90-летие со дня рождения композитора.

О Шнитке

Шнитке - советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он является автором оперы "Одиннадцатая заповедь", балета "Лабиринты", оркестровых пьес, музыки для кинофильмов "Вызываем огонь на себя", "Белорусский вокзал" и других сочинений. Признан одним из символов советского музыкального авангарда.