На выставке к 1000-летию Суздаля представят книжные памятники

Выставка откроется в середине марта

ТАСС, 1 марта. Проект "Суздальские книжники", посвященный знаменательным событиям в тысячелетней истории Суздаля, запускает Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького. В рамках проекта посетители узнают о книжных памятниках XIII-XVII веков и раритетных изданиях, написанных жителями города, рассказала ТАСС заведующая сектором научно-методического отдела библиотеки Анастасия Королева.

"Готовится к открытию выставка "Суздальские книжники". Откроется она в середине марта, работать будет около месяца. Мы проделали большую работу, искали литературные произведения, которые имеют отношение к Суздалю. Мы нашли шесть крупных литературных памятников, которые либо созданы суздальцами, либо относятся учеными к суздальской традиции летописания", - пояснила собеседница агентства.

Одним из таких произведений, по словам Королевой, является первая редакция "Жития Александра Невского". "Конечно, точно нельзя сказать, кто автор произведения, но по косвенным признакам историки определили, что редакция создана суздальцем. Например, там князя называют "Солнцем земли Суздальской" и представляют прежде всего Владимиро-Суздальским князем, или используют знания, которые могли накопиться только в Суздале. Вероятнее всего эта редакция была составлена в 80-е годы XIII века", - сказала Королева.

Также посетителям будет представлено произведение инока Григория "Житие Евфросинии Суздальской" (XVI век), созданное специально для поместных соборов Русской церкви 1547 и 1549 годов, в нем автор описывает жизнь и чудеса местных святых. "Есть целый цикл произведений, посвященный хождению на Флорентийский собор (1437 год). Несколько суздальцев принимали участие в хождении и описали свои впечатления об этом событии и европейских городах. Это было фактически первым описанием Западной Европы у нас", - пояснила заведующая сектором отдела библиотеки.

На выставке представят "Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале (Суздале)" Анания Федорова, которое является первой серьезной краеведческой работой.

О Суздале

В январе 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 1000-летия основания Суздаля в 2024 году. Суздаль считается жемчужиной Золотого кольца России, ежегодно его посещают более 1 млн туристов, его главными достопримечательностями являются архитектурный ансамбль Суздальского кремля, Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, Торговая площадь.