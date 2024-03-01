В Саратове фестиваль к юбилею Шнитке пройдет с участием дирижера Курентзиса

Региональный план содержит более 30 мероприятий, приуроченных к празднованию 90-летия со дня рождения композитора

САРАТОВ, 1 марта. /ТАСС/. Первый межрегиональный фестиваль симфонической и камерной музыки состоится в сентябре в Саратове в рамках празднования 90-летия со дня рождения композитора Альфреда Шнитке. В фестивале планируется участие дирижера Теодора Курентзиса, сообщила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

В пятницу в правительстве Саратовской области прошло первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилея Шнитке. В нем приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В юбилейный год Саратовская область становится своеобразным центром популяризации наследия Альфреда Шнитке. <…> В сентябре состоится первый межрегиональный фестиваль симфонической и камерной музыки. Уже есть договоренность об участии в фестивале дирижера Теодора Курентзиса и большого и камерного оркестра от института музыки имени Альфреда Шнитке. Кроме того, ведем переговоры и с нетерпением ждем участия в наших юбилейных мероприятиях [дирижера] Юрия Абрамовича Башмета", - сказала Щелканова на заседании оргкомитета.

Курентзис - греческий и российский дирижер. В 2004 году стал основателем оркестра и хора musicAeterna, в коллективе - музыканты из 12 стран и 20 городов России. В репертуар musicAeterna входят шедевры старинной музыки, знаковые сочинения XIX-XX веков и экспериментальные работы современных композиторов.

В этом году в России будет отмечаться юбилей Шнитке. В федеральный план вошли 99 мероприятий, среди которых концерты, фестивали, научные конференции. По словам Щелкановой, из них 22 мероприятия пройдут на территории Саратовской области. При этом региональный план содержит более 30 мероприятий.

О композиторе

Шнитке - советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР - родился 24 ноября 1934 года в Энгельсе Саратовской области. В 1997 году стал почетным гражданином города. Шнитке является автором оперы "Одиннадцатая заповедь", балета "Лабиринты", оркестровых пьес, музыки для кинофильмов "Вызываем огонь на себя", "Белорусский вокзал" и других сочинений. Признан одним из символов советского музыкального авангарда.