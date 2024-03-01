В России запускают конкурс "Вместе. Музыкальная семья года по версии "Родников"

Победитель получит 1 млн рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Проект патриотической песни "Родники" запускает новый специальный конкурс "Вместе. Музыкальная семья года по версии "Родников", сообщил народный артист России, идеолог и художественный руководитель проекта "Родники" Олег Газманов на пресс-конференции в ТАСС. В пресс-службе конкурса уточнили, что победителю достанется 1 млн рублей.

Газманов назвал конкурс "самым народным" из-за отсутствия жюри на начальном этапе. "Когда все только начиналось, мы думали, что если нам пришлют около 500 песен, мы в полном порядке, но когда нам прислали около 20 тыс., мы поняли, что никакое жюри с этим не справится, такое количество невозможно было даже прослушать. Люди <...> голосуют сами, пишут комментарии, и на основании всего этого песни продвигаются лучше", - добавил он.

По его словам, конкурс собрал около 25 тыс. песен. "Уже в Ставрополе прошел финал первого года, и мы нашли большое количество прекрасного контента, эти песни поют. Второй этап и финал этого конкурса пройдет 4 ноября в Нижнем Новгороде. Прекрасный город и хорошая дата", - сказал он. Музыкант Родион Газманов назвал "Родники" не просто музыкальным конкурсом, а целой "экосистемой, которая позволяет авторам находить своих исполнителей".

Олег Газманов подчеркнул, что в конкурсе в 2024 году добавлены новые номинации, в частности "Песни с фронта". "На фронте люди другие, и они пишут песни, которые им близки и помогают", - сказал он.

Кроме того, "Родники" запускают конкурс "Вместе. Музыкальная семья года по версии "Родников", посвященный Году семьи. Как отметили ТАСС в пресс-службе проекта, в заявке на конкурс необходимо прислать мини-фильмы с историей своей музыкальной семьи. В них обязательно должны звучать созданные или исполненные музыкальные произведения или их фрагменты. Стиль, жанр и формат фильма - свободные, хронометраж фильма - до семи минут. Прием фильмов-заявок пройдет до 31 мая. С 1 по 15 июня 2024 года жюри выберет семь лучших фильмов, которые 16 июня будут размещены на сайте "Родники". Финал конкурса состоится 8 июля 2024 года, в День семьи, любви и верности, в Москве. Семь семей-номинантов примут участие в финальном концерте с онлайн-трансляцией, на котором прозвучат песни из фильмов конкурсантов. Во время концерта жюри определит победителя.

Певец также сообщил, что финал конкурса "Родники. Дети" пройдет в Москве 5 марта. "Дети, которые приехали из 17 регионов, будут показывать свои песни, свои таланты", - добавил он.