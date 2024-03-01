В Петербурге на выставке представили редчайшие работы Сальвадора Дали

Как отметил коллекционер Павел Башмаков, "в России впервые увидят оригинальные прижизненные фотографии Дали и некоторые его акварели"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Более ста работ одного из самых эпатажных художников XX века - Сальвадора Дали представили в петербургском выставочном пространстве Bashmakov Gallery в квартале "Ленполиграфмаш". Как рассказал корреспонденту ТАСС владелец галереи, коллекционер Павел Башмаков, среди экспонатов есть и редчайшие произведения искусства, которые никогда ранее не демонстрировались на территории России.

"Впервые в России демонстрируются: скульптура "Женщина в огне", созданная Сальвадором Дали в 1981 году и купленная мною на аукционе в Италии в 2023 году, бронзовый барельеф "Женщина с головой из роз" 1970-х годов, скульптура "Улитка и ангел", а также стеклянная скульптура "Носорог Чиппендейла" 1972 года. Помимо этого, в России впервые увидят оригинальные прижизненные фотографии Дали и некоторые его акварели. Понятно, что все произведения разного уровня и, в том числе, разной ценовой категории на арт-рынке, но при этом есть редчайшие и очень сильные работы", - рассказал Башмаков.

По его словам, особое место на выставке, которая носит название "Метаморфозы эротики Сальвадора Дали", отведено гравюрам. Башмаков подчеркнул, что Дали, как любой художник Парижской школы XX века, очень много внимания уделял этому виду искусства, стараясь освоить его в самых разных техниках. Свою знаменитую серию "Божественная комедия" художник создавал более 14 лет, за это время написав более 300 живописных полотен. Специально для того, чтобы продлить возможное время экспонирования в выставочном пространстве Bashmakov Gallery отдельное внимание при подготовке выставки было уделено освещению.

"Мы убрали абсолютно все дневное освещение, у нас используется только специальный свет холодного спектра, который не вредит графике и позволяет продлевать время выставки - вместо, допустим, двух месяцев - пять, до 11 августа", - отметил Башмаков.

Коллекционер также признался, что на выставке есть и совершенно особенные лично для него произведения. "У нас представлена его "Афродита", которую Дали написал еще в начале 1960-х годов, и на основе которой потом создал другую работу, посвященную Мерлин Монро. Таким образом Дали как бы назвал Монро Афродитой XX века. Эта метаморфоза очень хорошо вплетается в канву нашей выставки - я многие годы мечтал иметь обе работы, чтобы поместить их вместе, - наконец-то эта мечта осуществилась", - поделился владелец Bashmakov Gallery.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он считается одним из самых известных представителей сюрреализма. За время своей творческой деятельности он создал сотни художественных произведений. Дали был женат на уроженке Казани Елене Дьяконовой (1894-1982), известной как Гала. Живописец скончался 23 января 1989 в городе Фигерас. Останки художника находятся в Театре-музее Дали в Фигерасе.