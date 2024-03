В "Крокус Сити Холле" в Москве представила свои новые песни группа "Парк Горького"

Первый студийный альбом под названием One world freedom группа планирует представить публике в марте

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Большой сольный концерт обновленного состава группы "Парк Горького" прошел в пятницу в Москве, передает корреспондент ТАСС. На сцене "Крокус Сити Холла" впервые прозвучали песни, которые войдут в новой студийный альбом группы под названием One world freedom.

Специальным гостем программы стал заслуженный артист РФ, солист классического состава группы Николай Носков. Он исполнил "Я тебя люблю", "Снег", "На меньшее я не согласен", "Это здорово", и вместе с музыкантами нового состава группы песню "Bang". По словам продюсера группы Стаса Намина, Носков "не только сделал эту песню популярной на весь мир", он также является ее автором. Кроме того, на концерте прозвучали новые сочинения "Парка Горького", которые войдут в их первый студийный альбом One world freedom. Его группа планирует представить публике уже в марте.

Со сцены прозвучали несколько ремейков мировых рок-хитов, созданных в своем индивидуальном стиле, такие как Masters of war Боба Дилана. Музыканты также исполнили песню Peace in our time вокалиста, гитариста и основателя американской рок-группы Bon Jovi Джона Бон Джови и бывшего ее гитариста Ричи Самбора, написанная специально для "Парка Горького". Как ранее отметил Стас Намин, артисты планируют снять на нее совместный с Bon Jovi клип.

В беседе с журналистами лидер-вокалист Сергей Арутюнов отметил, что репетиции состава проходили "там, где рождалась вся советская рок-музыка" - в Stas Namin Center. "В этой студии записывали участников Bon Jovi и многих других звезд. Попав на нее, мы почувствовали себя в машине времени", - сказал он. Лидер-гитарист, аранжировщик и вокалист "Парка Горького" Олег Изотов сообщил, что работа над новым материалом проекта шла два года и продолжается до сих пор. В беседе с ТАСС музыкант сообщил, что сегодня состоялась премьера клипа на переосмысленную новым составам песню "Девочка из Нью-Йорка" на стихи Евгения Евтушенко. "Эта песня войдет в новый альбом One world freedom. Я ведь ее написал в 1986 году с Женей Евтушенко, когда первый раз побывал в Нью-Йорке", - сказал ТАСС продюсер группы. Кавер-версия песни Намина также прозвучала на концерте.

Кроме того, музыканты исполнили кавер-версию песни Намина "Мы желаем счастья вам" в стиле джаз-фьюжн. На сцену вышел гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко и солисты Московского театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина. В завершение концерта все его участники вышли исполнили знаменитый кавер "Парка Горького" на песню Come together группы The Beatles.

О группе и ее новом составе

Помимо Олега Изотова и Сергея Арутюнова, в состав группы входят и бас-гитарист и вокалист Марко Мендоза, бас-гитарист и вокалист Иван Гуськов, барабанщик-вокалист Алексей Баев, лидер-гитарист, вокалист и самый молодой участник группы Тимофей Григоровичи, которому в субботу исполняется 18 лет. Как отметил Стас Намин, сегодняшний "Парк Горького" - это не копия того, что было раньше, а совершенно самостоятельный состав "со своим оригинальным, ни на кого не похожим творческим лицом".

Группа "Парк Горького" (Gorky Park) была создана Наминым в 1987 году, впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году - "Парк Горького" выступила на концертах группы Scorpions в Петербурге. В 1990 году в группе произошел конфликт, и она распалась. Первое выступление группы в новом составе прошло в августе 2022 года в Москве на фестивале российского рока, приуроченном к 35-летию центра Стаса Намина SNC.