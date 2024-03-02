Умерла дизайнер Айрис Апфель

Ей было 102 года

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Дизайнер и коллекционер Айрис Апфель, известная благодаря своему экстравагантному стилю, умерла в возрасте 102 лет в США. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Сообщение, подтверждающее факт смерти дизайнера, также размещено на ее странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России).

Согласно агентству, Апфель была экспертом по тканям. Ее компания Old World Weavers, которую она основала вместе с мужем, специализировалась на торговле тканями и реставрационных работах. Среди ее заказов были несколько проектов в Белом доме.

Однако прославилась Апфель благодаря своей выставке в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2005 году.