Около 500 молодых актеров примут участие в съемках фильма о военных священниках России

Премьера кинофильма "Батюшка" состоится 9 мая 2025 года

ВОЛГОГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Около 500 молодых актеров из пяти регионов РФ вместе со звездами отечественного кино примут участие в съемках кинофильма "Батюшка" о российских военных священниках. Съемки стартуют весной 2024 года благодаря поддержке Фонда президентских грантов, сообщил ТАСС режиссер фильма Роман Высоцкий.

"Проект реализуется на территориях Волгоградской, Московской, Ростовской, Курской, Белгородской областей. Планирую задействовать до 500 актеров. <...> В съемках кинофильма также примут участие звезды советского и российского кино", - сказал собеседник агентства, уточнив, что к съемкам планируется приступить в апреле.

Волгоградская кинокомпания "Белая Стрела" объявила о кастинге на участие в новом социальном проекте "Батюшка", который в 2024 году стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. Актеры-любители в возрасте от 10 до 35 лет примут участие в нескольких мероприятиях проекта, ключевыми из которых станут съемки фильма о российских военных священниках, погибших в зоне специальной военной операции.

Высоцкий добавил, что цель проекта - увековечить память военных священников России, погибших в зоне специальной военной операции. А именно: протоиерея Михаила Васильева, иерея Александра Цыганова, иеромонаха Дамаскина, протоиерея Олега Артемова, иерея Анатолия Григорьева, протоиерея Ефимия Козловцева. Какие именно известные актеры будут сниматься в картине, режиссер пока не уточняет. Главная задумка авторов - не просто представить фильм зрителю, но также в процессе его создания заниматься патриотическим воспитанием детей и молодежи.

Так, участники проекта помимо съемок в фильме создадут экспозицию о военных священниках, с которой посетят школы Волгограда и области, подготовят и покажут в десяти военных госпиталях и военных частях пяти регионов страны концерты, а также пройдут курс молодого бойца под руководством военных консультантов. Премьера фильма "Батюшка" состоится 9 мая 2025 года.