Дегтярев сообщил, что "Мечталет" завершит работу над проектом "Невельской" в 2025 году

Губернатор Хабаровского края напомнил, что мультфильм будет биографическим с художественными элементами

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Хабаровская анимационная студия "Мечталет" завершит работу над полнометражным мультфильмом о русском адмирале и исследователи Дальнего Востока Геннадии Невельском в 2025 году. Вопрос о сроках выхода в прокат будет решаться после того, проект будет готов, сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

"По плану - 2025 год, - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос о сроках завершения работы над проектом. - Работа так спланирована, что в 2025 году он должен быть смонтирован. Но про прокат будем говорить после того, как он будет готов".

Губернатор напомнил, что мультфильм о Невельском будет биографическим с художественными элементами. "Как раз момент его жизни, когда он водрузил Андреевский, русский флаг, в основанном им посту Николаевском, <…> его взаимоотношения с местными жителями, с казаками, с [генерал-губернатором Восточной Сибири графом Николаем] Муравьевым-Амурским, с императором Николаем I там отражены. Такая интересная история. Для нас это герой, национальный герой", - сказал он.

"Этот проект начался после того, как мы его поддержали. Потом мы его номинировали на грант Фонда кино, он победил. Фонд кино выделяет деньги. Плюс мы президента России Владимира Владимировича Путина пригласили - он в январе был на студии, чем создал, конечно, серьезный эффект магнита, притяжения, и теперь все внимание приковано. Спонсорские средства появляются. Команда работает день и ночь", - отметил Дегтярев.

Геннадий Невельской (1813-1876) - русский адмирал, исследователь Дальнего Востока и основатель Николаевска-на-Амуре. Доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин - остров.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем принимают участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других, включая 10 тыс. иностранных участников. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.