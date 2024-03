Певица Raye получила рекордное число музыкальных премий BRIT Awards

Она, в частности, была отмечена наградами как "Лучший исполнитель" и "Лучший новый исполнитель"

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Британская певица Raye удостоилась престижной музыкальной премии BRIT Awards в рекордных шести номинациях. В ходе церемонии, проходившей на лондонском стадионе O2 Arena, она получила награды за "Лучшую песню", которой была названа композиция Escapism и "Лучший британский альбом" - My 21st Century Blues.

Она также была отмечена премиями как "Лучший исполнитель", "Лучший новый исполнитель", "Лучший исполнитель в жанре R&B" и "Лучший автор песни". Прежний рекорд по числу премий, полученных в ходе одной церемонии BRIT Awards, делили Адель, Гарри Стайлс и рок-группа Blur. Все они в разные годы побеждали в четырех номинациях сразу.

26-летняя Рейчел Агата Кин, использующая сценическое имя Raye, выступает с 2014 года и получила множество наград за свое творчество, в том числе за мини-альбом Welcome to the Winter (2014). Однако свою первую студийную пластинку исполнительница выпустила лишь в прошлом году. Альбом My 21st Century Blues получил крайне высокие оценки критиков и был коммерчески успешен. Песня Escapism стала вирусной в соцсети TikTok и выбирались на первую строчку в британских чартах.

Лучшей британской группой 2024 года в ходе церемонии BRIT Awards был признан коллектив Jungle, работающий в жанре электронной музыки. Премию в номинации "Лучший исполнитель в жанре поп-музыки" получила певица Дуа Липа, лучшим рэпером года стал уроженец Лондона Casisdead, а лучшей рок-группой - Bring Me the Horizon из английского Шеффилда.

В качестве "Лучшего иностранного исполнителя года" премией была отмечена американка Солана Имани Роу, выступающая под псевдонимом SZA, а за лучшую иностранную песню наградили Майли Сайрус с композицией Flowers.

Премия BRIT Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом американской Grammy. Лауреатами BRIT Awards становились группы The Beatles и Oasis, Робби Уильямс, Элтон Джон и многие другие.