Богомолов отметил важную роль обмена опытом между театрами разных регионов

Режиссер убежден, что региональные театральные школы не уступают московским

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Театры разных регионов России должны обмениваться опытом, необходимо больше обменных гастролей между ними. Об этом сообщил режиссер Константин Богомолов на сессии "Кино и театр: новый взгляд на привычные вещи" на Всемирном фестивале молодежи.

"Беда заключается не в том, что региональная театральная жизнь не развита, хотя любая театральная жизнь не имеет пределов в своем развитии. Беда в том, что столичные люди зачастую мало интересуются региональной театральной жизнью. Нужно больше обменных гастролей. Москва ездит в регионы, но регионы мало ездят в другие регионы и в Санкт-Петербург и Москву", - сказал он.

Режиссер отметил, что театральное искусство развито во многих российских городах, в том числе в Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде , Ярославле, Пскове. По его словам, региональные театральные школы не уступают московским. В целом театральное искусство РФ в последние 15-20 лет после провала в 1990-х годах стало одним из ведущих в мире, убежден он..

"Я работал в Европе, я много знаю и люблю европейские театры. Я могу сказать: русский театр - один из ведущих театров в мире на сегодняшний день", - убежден Богомолов.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.