Родион Газманов сообщил, что пока не планирует работать с отцом над совместными проектами

Певец напомнил, что в прошлом году был выпущен ремейк песни "Люси"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Певец Родион Газманов сообщил ТАСС, что после ремейка популярной в 90-х песни "Люси", которую он исполнял вместе с отцом Олегом Газмановым, больше не планирует совместных проектов.

"Ремейк песни "Люси" мы выпустили в прошлом году. Последующей работы мы не планируем, потому что огромное количество репертуара своего у нас обоих, который мы планируем выпустить. Много работы идет, поэтому такой необходимости сделать совместный проект ни у меня, ни у Олега Михайловича нет", - сказал он.