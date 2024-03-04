В случае победы в суде Родион Газманов потратит компенсацию газеты на благотворительность

Останкинский суд Москвы ранее передал в суд Ленинградской области иск Газманова о защите чести, достоинства, деловой репутации к "Экспресс-газете - оnline"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский эстрадный певец Родион Газманов в случае выигрыша в суде у "Экспресс-газеты - оnline" планирует пожертвовать компенсацию на благотворительность. Об этом сообщил ТАСС сам музыкант.

"Иск (к "Экспресс-газете - оnline" - прим. ТАСС) есть. У нас очень хорошие перспективы. Если мы все сделаем правильно и все получится, то "Экспресс-газете" будет чуть сложнее после этого писать непроверенные вещи. Деньги потрачу исключительно на благотворительность", - сказал он.

26 января Останкинский суд Москвы передал в суд Ленинградской области иск Газманова о защите чести, достоинства, деловой репутации к "Экспресс-газете - оnline". Поводом для иска стала публикация сетевого издания, в которой, по его мнению, содержится не соответствующая действительности информация и формирует его негативный образ. Суд определил передать иск на рассмотрение в Гатчинский городской суд Ленинградской области в связи с адресом ответчика.