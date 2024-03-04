Умер заслуженный артист Карелии Георгий Николаев

Ему было 53 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 марта. /ТАСС/. Георгий Николаев, сыгравший в десятках спектаклей республиканского театра драмы "Творческая мастерская", а также в кино, умер в возрасте 53 лет. Об этом говорится в сообщении театра в соцсети "ВКонтакте".

"Ушел из жизни заслуженный артист Карелии Георгий Николаев, наш товарищ, друг, коллега, замечательный актер" - говорится в сообщении.

Дата и причина смерти неизвестны. Тело актера нашли 3 марта в его московской квартире, написал на своей странице "ВКонтакте" друг и коллега Николаева, участник театрального дуэта "ПараШутов" Анатолий Краснопивцев.

Как сообщается в пресс-релизе театра, Николаев пришел в карельский театр в 1996 году. В 2016 году он отметил 20-летие творческой деятельности. За эти годы актер сыграл в десятках спектаклей, снимался в кино, участвовал в театральных фестивалях и различных творческих проектах.

С 2019 года работал в Москве, сотрудничал с несколькими столичными театрами, был активно занят в киносъемках, в частности, в сериале "Улицы разбитых фонарей". О месте и времени похорон в театре сообщат позже.