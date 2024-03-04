Вход в Ржевский филиал Музея Победы 8 марта для женщин будет бесплатным

В музее "Ставка Сталина" 6 марта для студентов местных колледжей проведут лекцию "Гимн ржевским женщинам"

ТАСС, 4 марта. Филиал Музея Победы в Тверской области, который включает в себя музей "Ставка Сталина" и Ржевский мемориал Советскому солдату с выставочным павильоном, сделает бесплатным вход для женщин 8 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"8 марта вход в Ржевский филиал Музея Победы для женщин будет свободным. Филиал включает в себя музей "Ставка Сталина" и Ржевский мемориал Советскому солдату с музейным павильоном", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в преддверии Международного женского дня, 6 марта, в музее "Ставка Сталина" для студентов местных колледжей будет проведена лекция "Гимн ржевским женщинам". "Ребята узнают, как воспевали ржевских красавиц знаменитые поэты и кто из наших землячек стал спутницами знаменитых писателей, о культурных и общественных деятелях, а также о почитаемых во Ржеве женщинах-святых. Отдельно лектор расскажет о возросшей роли женщин в обществе после революции 1917 года, о ржевитянках-участницах Великой Отечественной войны и о наших современницах, которые стали почетными гражданками Ржева, заслуженными работницами, матерями-героинями, награждены государственными орденами и медалями", - рассказали в Музее Победы.

Участники мероприятия также посетят экскурсию "Калининский фронт. Август 1943 год". "Занятия повторятся также 12 и 13 марта", - добавили в пресс-службе.