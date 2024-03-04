Выступление планировалось 16 апреля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. В Липецке отменили концерт певицы Анны Асти из-за ее участия в "голой вечеринке", написал в своем Telegram-канале председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Ксения Казакова.

"Мы отменили концерт Асти. Его не будет 16 апреля. Билеты мы не продавали, и никто в Липецке не продавал", - написала она.

На сайте концертного тура Асти сообщалось, что выступление планировалось в ледовом дворце "Звездный" в Липецке 16 апреля.

Мероприятие, ставшее известным как "голая вечеринка", прошло в столичном клубе "Мутабор" в декабре 2023 года. Среди его гостей были популярные певцы и артисты, в том числе Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Анна Асти, а также журналистка Ксения Собчак и другие. Один из участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. К владельцам клуба и организаторам вечеринки были поданы иски. Суд на 90 дней приостановил работу "Мутабора" из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.