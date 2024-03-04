Вторая часть "Дюны" собрала в мировом прокате $178,5 млн

Как сообщает Variety, бюджет картины составил $190 млн, еще около $100 млн было потрачено на ее продвижение

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Фильм "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two, 2024) заработал $97 млн на зарубежных рынках, в результате чего мировые кассовые сборы ленты достигли $178,5 млн. Об этом журнал Variety сообщил в воскресенье, 3 марта.

Согласно его данным, картина режиссера Дени Вильнева показала лучший старт проката с начала года в США и Канаде, собрав $81,5 млн за первые выходные после релиза.

Как сообщает Variety, бюджет картины составил $190 млн, еще около $100 млн было потрачено на ее продвижение.

Кассовые сборы первой части "Дюны" (Dune: Part One, 2021) в мировом прокате превысили $402 млн.

По данным портала kinobusiness.com, за период с 29 февраля по 3 марта вторая часть "Дюны" Вильнева, просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, заняла третье место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 92 млн рублей. Роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Флоренс Пью, Остин Батлер, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард и Леа Сейду.