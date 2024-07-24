Интерактивная книга о музыкальных инструментах стран БРИКС появится в октябре

Таким образом авторы проекта хотят привлечь внимание к проблеме популяризации традиционных музыкальных инструментов среди молодежи

УЛЬЯНОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Информация о традиционных музыкальных инструментах стран БРИКС войдет в интерактивную книгу, которая будет создана благодаря проекту "Мелодия БРИКС" в октябре. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Х Молодежного саммита БРИКС в Ульяновске исполнительный директор АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и обучающих проектов" Наталья Аксенова.

"В октябре вся информация о традиционных музыкальных инструментах стран БРИКС будет обобщена и представлена экспертам из стран БРИКС в виде интерактивной книги. Печатные экземпляры издания будут переданы в посольства и культурные центры стран", - пояснила она.

Аксенова уточнила, что главная цель проекта - привлечь внимание к проблеме популяризации традиционных музыкальных инструментов среди молодежи как внутри страны, так и на международном уровне. По ее словам, традиционные музыкальные инструменты популярны по сей день. В их числе балалайка, гармонь, домра и другие.

"Наша команда объединяет БРИКСологов, музыкантов, федеральных экспертов в направлении креативных индустрий. Многие партнеры из стран БРИКС подтвердили намерение поддержать проект", - уточнила собеседница агентства.

По итогам работы пройдет фестиваль исполнителей на традиционных музыкальных инструментах стран БРИКС. Проект также предполагает организацию гибридной кейс-конференции "Как сделать традиционные музыкальные инструменты частью молодежной культуры?". Музыканты и представители профессиональных музыкальных сообществ стран БРИКС обменяются на ней своим опытом и мнениями по популяризации традиционной музыкальной культуры среди молодежи.

X Молодежный саммит БРИКС проходит в Ульяновской области с 22 по 26 июля. Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Фонд Росконгресс, Проектный офис международного молодежного сотрудничества "Россия - БРИКС", правительство Ульяновской области, региональное министерство молодежного развития.