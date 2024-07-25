В Петербурге открывается фестиваль "Дворы Капеллы" в рамках Года семьи

В Белом зале откроется выставка "Пусть всегда будет солнце"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. VI фестиваль паблик-арта "Дворы Капеллы" открывается в исторической части города в рамках Года семьи. Место у Певческого моста вновь станет пространством для творчества и обучения, сообщили в пресс-службе Капеллы.

"Фестиваль призван объединить поколения, создать платформу для совместного творчества детей и родителей, а также привлечь внимание к воплощению темы семьи и семейных ценностей через искусство и культуру", - рассказали в пресс-службе.

В день открытия будет запущен интерактивный проект "В Год семьи рисуем сказки Пушкина", который включает две инсталляции в виде куба "Сказки Пушкина" и "Мой мир, моя семья". Все желающие смогут нарисовать здесь собственные композиции на холстах. В этом деле им помогут профессиональные художники. Лучшие работы будут выставлены в пространствах Капеллы Санкт-Петербурга. Для самых креативных гостей на брусчатке второго двора Капеллы подготовлена масштабная инсталляция "Школьная доска".

В парадном дворе состоится пленэр для художников, которые создадут работы для будущих выставок Капеллы Санкт-Петербурга. В Белом зале откроется выставка "Пусть всегда будет солнце" на тему любви, верности и семейного единства, выполненных студентами Университета технологий и дизайна и художниками Санкт-Петербургского общества акварелистов.

Дворы Капеллы - это четыре проходных дворика, через которые можно кратчайшим путем пройти от Большой Конюшенной улицы к Дворцовой площади и Эрмитажу. Во дворах открыты выставочный центр и художественный салон. В 100 м отсюда находится музей-квартира Александра Пушкина.