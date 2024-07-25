В Мариинке покажут новую "Коппелию" в классической и неоклассической пластике

На первом премьерном показе главные партии исполнят Константин Зверев, Надежда Батоева, Кимин Ким, Мей Нагахиса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Мариинский театр покажет премьеру комического балета "Коппелия" Лео Делиба в в новом воплощении хореографа и танцовщика труппы Александра Сергеева. Публику ждет четыре дня премьерных показов на Новой сцене Мариинки.

"В нашей постановке все персонажи из мира кукол - и в первую очередь Коппелия - не механические роботы, как мы привыкли. Напротив, они очень пластичны - причем настолько, насколько это невозможно, неестественно для людей. Это будет неоклассическая хореография. А вот Франц, Сванильда, их друзья и подруги, то есть персонажи, относящиеся к миру людей, решены в технике классического танца", - рассказал журналистам Александр Сергеев.

Именно с помощью пластических средств хореограф показывает разницу между двумя мирами. В спектакле сочетаются классическая и неоклассическая хореография, пантомима и сложнейшие вариации, камерные и массовые сцены.

На первом премьерном показе главные партии исполнят Константин Зверев (Коппелиус), Надежда Батоева (Сванильда), Кимин Ким (Франц), Мей Нагахиса (Коппелия). В последующие дни на сцену выйдут Мария Ширинкина, Олеся Новикова Тимур Аскеров, Никита Корнеев и другие ведущие мастера. Всеми показами продирижирует Арсений Шупляков.

Художником по декорациям и костюмам выступил Леонид Алексеев, создавший красочное оформление в духе середины XX века. Место действия постановщики перенесли в выдуманный, фантазийный город, но с яркой приставкой "ретро-".

В Санкт-Петербурге "Коппелия" спустя 14 лет после парижской премьеры впервые была поставлена в 1884 в Большом (Каменном) театре в хореографии Мариуса Петипа - и именно этот спектакль получил наибольшую известность. К этому зрелищному сюжету в ХХ-ХХl веках обращались десятки хореографов всего мира.