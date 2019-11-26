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Все мы здесь не в своем уме: тест по сказкам Льюиса Кэролла

Насколько хорошо вы помните приключения Алисы?
Льюис Кэрролл SSPL/Getty Images
Описание
Льюис Кэрролл
© SSPL/Getty Images

В один погожий летний день в 1862 году английский писатель и математик Чарльз Доджсон плавал на лодке по реке в нескольких километрах от деревни Годстоу с тремя дочерьми декана школы Крайст-Черч Генри Лидделла: старшей Лориной, средней Алисой и младшей Эдит. Тогда он рассказал им историю про девочку Алису, которая от скуки решила отправиться навстречу приключениям. Рассказ сестрам очень понравился, и тогда Алиса Лидделл попросила Доджсона записать его для нее. В итоге работа над рассказом растянулась на три года, а 26 ноября 1864 года писатель отправил Лидделл рукописный манускрипт "Приключения Алисы под землей" с подписью: "Рождественский подарок дорогому ребенку в память о летнем дне". В 1865 году произведение было опубликовано под названием "Приключения Алисы в Стране чудес". Автор использовал псевдоним Льюис Кэрролл.

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