Губернатор Тамбовской области предложил объявить 2023 год в России Годом Рахманинова

ТАМБОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин предложил объявить 2023 год в России Годом композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.

"В этом году мы отметили 145-летие со дня рождения великого композитора, музыканта Сергея Рахманинова. Мы считаем, что следующий, 150-летний, юбилей нужно отмечать уже в масштабе страны, а 2023 год объявить Годом Рахманинова в России", - сказал губернатор в интервью ТАСС.

Никитин отметил, что в Тамбовской области расположен дом-музей композитора - усадьба его родственников, в которой Рахманинов проводил довольно много времени с 1890 по 1917 год и написал свои самые известные произведения, поэтому власти Тамбовской области решили выступить с такой инициативой. Ранее сообщалось, что музей-усадьба композитора Сергея Рахманинова, расположенная в Тамбовской области, претендует на статус федерального музея-заповедника.

"Для нас Сергей Васильевич [Рахманинов] - один из символов Тамбовщины, памятью о нем мы дорожим и хотим создать все условия для туристов, интересующихся жизнью и творчеством Рахманинова. Мы разработали проект туристического кластера "Рахманиновский" - он очень масштабный, прошел отбор на уровне министерства культуры страны. Сейчас ведется поиск инвесторов, чтобы все задумки реализовать", - сказал Никитин.

По словам губернатора, в регионе создаются два туристско-рекреационных кластера - "Рахманиновский" и "Мичуринский" и разрабатываются еще два - "Моршанский" и "Тамбовский". По его словам, в планах властей к 2030 году увеличить турпоток в регион до 1,5 млн человек в год.

Сергей Рахманинов (1873 - 1943) - русский композитор, пианист и дирижер. Дом-музей Сергея Рахманинова в Ивановке Тамбовской области открылся в 1982 году. В 1987 году его преобразовали в музей-усадьбу, в ней ежегодно походят международные музыкальные фестивали имени Рахманинова, фольклорные праздники, научные конференции.