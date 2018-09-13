Фильм советского авангарда открыл немецко-российские дни неигрового кино в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Экспериментальная кинолента "Весной" советского кинооператора и режиссера Михаила Кауфмана, снятая в 1929 году и относящаяся к шедеврам советского киноавангарда, открыла в четверг в Калининграде Восьмые немецко-российские дни неигрового кино, сообщили ТАСС в пресс-службе Кафедрального собора, где был дан старт кинофоруму.

"Немой черно-белый фильм "Весной", автор которого демонстрирует процесс пробуждения природы, ассоциируя его с пробуждением общества - "весной социалистической страны", по праву считается классикой документального кино. Потому организаторы Дней сделали его фильмом открытия", - сказали в пресс-службе, заметив, что фильм долгое время считался утерянным и только в 2005 году был найден в одном амстердамском архиве.

Демонстрация фильма сопровождалась музыкальными импровизациями известной немецкой пианистки Ульрике Хааге - обладательницы "Немецкой премии за лучшую музыку в документальном кино", автора саундтреков ко многим документальным лентам. В ее исполнении в этот вечер впервые прозвучала также музыка, написанная к фильму немецкого режиссера Фолькера Кеппа "Seestck" ("Морской пейзаж"), снятого в 2018 году и посвященного природе и людям на побережье Балтийского моря.

Всего же на фестивале "Территория кино", который продлится четыре дня, зрителям будут представлены 11 фильмов, созданные, в абсолютном большинстве, российскими и немецкими кинодокументалистами в последние два года, большая часть которых - премьерный показ на калининградском форуме.

"Нынешние немецко-российские дни неигрового кино примечательны тем, что они предоставляют зрителям уникальную возможность не только увидеть лучшее авторское кино из России и Германии, но и познакомиться с его создателями, поскольку почти все фильмы, вошедшие в программу, авторы представят публике лично", - отметили в оргкомитете фестиваля. С участием режиссеров, сценаристов, искусствоведов пройдут мастер-классы, открытая дискуссия на тему "Художник и время". В память о режиссере-документалисте Александре Расторгуеве, погибшем вместе со съемочной группой в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, состоится показ его фильма "Чистый четверг". Киноленту о быте российских солдат во время войны в Чечне, снятую в начале 2000-х годов, представит бессменный сценарист и друг Расторгуева Сусанна Баранжиева.

Немецко-российские дни неигрового кино - один из проектов, реализуемый в рамках многолетнего сотрудничества между германской землей Шлезвиг-Гольштейн и Калининградской областью с 2011 году, он проходит при поддержке правительств этих регионов двух стран.