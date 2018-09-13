Фестиваль "Александринский" в Петербурге впервые представит экспериментальные проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный фестиваль "Александринский" в двенадцатый раз открывается в пятницу в Петербурге и впервые в своей истории представит не старейшие национальные театры разных стран, а экспериментальные театральные проекты. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.

"Мы посвящаем фестиваль пятилетию нашей Новой сцены, которая была задумана как экспериментальная площадка и утвердила себя в этой роли. Поэтому фестиваль меняет формат и развернется преимущественно на площадках Новой сцены, а его программа познакомит с разными формами актуального театра", - сказал Валерий Фокин.

Открытие праздника пройдет на исторических подмостках Александринского театра, где будет показана премьера спектакля главного режиссера театра Николая Рощина "Сирано де Бержерак". Он отказался от традиционного поэтического перевода пьесы Эдмона Ростана, осуществив постановку по подстрочному переводу этого произведения. Рощин объяснил такой шаг стремлением придать классическому тексту ХIХ века современное звучание.

Следуя установке Валерия Фокина о том, что "Новая сцена должна стать местом поиска, эксперимента, приложения сил молодых профессионалов театра", нынешний фестиваль собрал новые для петербуржцев имена, образцы театра на стыке жанров, междисциплинарного искусства. На фестивале покажут спектакль "Демагог" ученика Римаса Туминаса Хуго Эрикссена по пьесе Кирилла Фокина. Еще одна премьера - спектакль "Этикет" - образец аутотеатра, копродукция Новой сцены, импресарио Федора Елютина и театральной компании Rotozaza из Великобритании.

Резидент фестиваля - впервые приезжающий в Петербург московский Электротеатр "Станиславский" под руководством Бориса Юхананова. Гости представят оперу для скрипки и ученого "Галилео" и видеопоказ оперного сериала в пяти эпизодах "Сверлийцы". Еще одно новое режиссерское имя на фестивале - Сергей Чехов. Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина привозит его спектакль по повести Андрея Платонов "Река Потудань".

В дни фестиваля также пройдет круглый стол "Архитекторы о театральных пространствах". На другом подобном мероприятии о своих новациях расскажут руководители мультифункциональных площадок. Заключительный день театрального форума 30 сентября будет отдан петербургским негосударственным театрам, участники которых так или иначе связаны с Новой сценой. В программе дня - театр ТРУ Александра Артемова и Настасьи Хрущевой со спектаклями "Молодость жива" и "Российская А. Азбука", театр post с работами по пьесе Павла Пряжко - Дмитрия Волкострелова "Я свободен" и Всеволода Лисовского "Я свободен. Частично". Завершит марафон "Планетарная фуга" Инженерного театра АХЕ.