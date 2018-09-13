Умер актер Михаил Асафов

ВЛАДИМИР, 14 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ, лауреат премии им. Е. Евстигнеева, актер Владимирского академического театра драмы Михаил Асафов умер на 68-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

"Владимирский академический театр драмы и областное отделение СТД [Союза театральных деятелей] с глубоким прискорбием извещают, что 13 сентября 2018 года на 68-м году жизни скоропостижно скончался народный артист РФ, лауреат премии им. Е. Евстигнеева Михаил Васильевич Асафов", - говорится в сообщении.

Выпускник школы-студии МХАТ, Михаил Асафов работал во Владимирском областном театре драмы с 1977 года. За это время он сыграл десятки ролей, в последние годы был занят в спектаклях "Ужин дураков" , "№ 13", "На всякого мудреца довольно простоты", "Виндзорские насмешницы", "Фредерик, или Бульвар преступлений". Стали самыми любимыми спектаклями владимирских зрителей и режиссерские работы Михаила Асафова - драма Жана Ануя "Пассажир без багажа" и музыкальная комедия Кена Людвига "Примадонны".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе театра, актер участвовал в репетициях спектакля, посвященного юбилейному, 170-му сезону, который театр начнет в сентябре 2018 года.

"Это большая потеря для Владимирского академического театра драмы и для всех владимирцев. Память о Михаиле Васильевиче Асафове как о блистательном актере, человеке большой душевной щедрости и ярчайшего таланта навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится на сайте театра.

Прощание с актером пройдет 17 сентября во Владимире.