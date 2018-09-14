Тематический ролик о фестивале "Круг света" покажут на Новом Арбате

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специальный ролик, посвященный международному фестивалю "Круг света", покажут в Москве на медиаэкранах Нового Арбата с 21 по 25 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

"Логотип фестиваля "Круг света" и световые узоры появятся на зданиях-книжках на Новом Арбате с 21 по 25 сентября. Подсветку будут включать каждый день в 18:45 и выключать ровно в полночь", - приводятся слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, столичный департамент ЖКХ обеспечит отключение установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки зданий на территориях, прилегающих к местам проведения фестиваля. Данная процедура будет проводиться в дни репетиций и проведения мероприятий.

"Круг света" пройдет с 21 по 25 сентября, фестиваль состоится в Москве в восьмой раз. В рамках мероприятия на фасадах знаковых зданий столицы будут продемонстрированы видеопроекции и мультимедийные инсталляции.