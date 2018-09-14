Русский музей покажет в Малаге 50 работ Малевича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Государственный Русский музей в субботу открывает в своем испанском филиале в Малаге выставку произведений Казимира Малевича. В экспозицию войдут около 50 работ художника, говорится в сообщении пресс-службы музея.

"15 сентября в филиале Государственного Русского музея в Малаге (Испания) откроется представительная выставка произведений Казимира Малевича (1879-1935) - пионера русского авангарда, основателя супрематизма, одного из наиболее влиятельных художников ХХ века. На выставке будет представлено около 50 работ мастера, раскрывающих его творческий путь: от раннего творчества художника до всемирно известных произведений и супрематизма, ставшего классикой", - сообщается в релизе.

Музей отправил на выставку в Испанию картины "Красный квадрат", "Скачет красная конница", "Спортсмены" и другие произведения Малевича. Экспозицию дополнят архитектон Малевича (супрематическая архитектурная модель), костюмы, созданные по эскизам художника для реконструированной оперы-мистерии "Победа над солнцем" (1913), посмертная маска и слепок руки живописца.

Русский музей обладает самой большой коллекцией произведений Казимира Малевича (1878-1935). В собрании музея 101 живописное произведение Малевича, две архитектурные модели (архитектоны) и образцы прикладного искусства. В этом году Русский музей получил в дар от коллекционеров 160 графических работ Казимира Малевича, до этого музейная коллекция насчитывала 50 его рисунков.

Первый зарубежный филиал Русского музея открылся в Малаге в 2015 году - он расположен в здании Табакалеры (бывшей табачной фабрики), общей площадью 2,3 тыс. кв. м. В нем проходят долговременные выставки шедевров из коллекции Русского музея. Как отмечал ранее директор Русского музея Владимир Гусев, филиал Русского музея вошел в 10-ку лучших музеев Испании по динамике развития, посещаемости и популярности.