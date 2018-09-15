Фестиваль кино и театра "Амурская осень" открылся в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Более 260 артистов кино и театра, режиссеры, певцы станут гостями фестиваля кино и театра "Амурская осень", официальное открытие которого прошло в субботу в Благовещенске в зале Общественно-культурного центра, передает корреспондент ТАСС.

Прохладная погода не испортила праздничного настроя гостей фестиваля. По красной дорожке прошли артисты Оксана Сташенко, Елизавета Арзамасова, Яна Крайнова, Ирина Слуцкая, Алексей Чадов, Илья Глинников, Максим Аверин, Алексей Булдаков и другие. Их представил президент фестиваля Сергей Новожилов.

"Все были в восторге от актеров, которые приехали сюда в 2002 году на "Эхо киношока", <...> поэтому пришло решение остаться здесь, в Благовещенске, <...> продолжать уже свой самостоятельный проект, который назвали "Амурская осень", ему в этом году 16 лет", - рассказал Новожилов.

В рамках фестиваля с 15 по 23 сентября пройдет более 140 событий - выставки, творческие встречи с артистами, мастер-классы по режиссуре и актерскому мастерству, открытие ледовой арены. Основная программа будет представлена десятью конкурсными антрепризными спектаклями и 12 кинокартинами, десять из которых - премьерные.

"Наш фестиваль эксклюзивный. Такой формы проведения фестиваля нет в стране - это когда проводится фестиваль синтезированный с конкурсами кино и конкурсом антрепризных спектаклей", - отметила исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова.

В заключительный день фестиваля на сцене Общественно-культурного центра пройдет закрытие, на котором будут объявлены победители конкурсных показов. Каждому будет вручена статуэтка в виде символа фестиваля - журавля. После этого гости фестиваля отправятся в приграничный Китай, где продолжением фестиваля в Благовещенске стане конкурс короткометражных фильмов "Амурская осень в Ляонин" в китайском городе Далянь, завершится он 28 сентября.