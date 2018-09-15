Медведев: фильмы кинофестиваля "Послание к человеку" найдут своего зрителя

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии по случаю открытия в Санкт-Петербурге XXVIII Международного кинофестиваля "Послание к человеку" выразил уверенность, что форум, приобретший известность благодаря разнообразию своих программ, оправдает ожидания поклонников различных жанров и стилей. Текст опубликован в субботу на сайте правительства России.
"Уже многие годы фестиваль славится интересными, необычными, разнообразными программами, объединяет как мастеров кинематографа, так и начинающих режиссеров, операторов, продюсеров, сценаристов. На этой уникальной площадке традиционно демонстрируются фильмы самых разных жанров, стилей и настроения", - отметил премьер.
По его словам, кинофестиваль "вновь порадует поклонников и экспериментальным кино, и лучшими игровыми фильмами, победившими на крупнейших международных фестивалях". Эти картины, считает председатель правительства, "отличаются необычными режиссерскими решениями, оригинальным операторским взглядом, яркой игрой актеров", и каждая из них сможет найти "своего зрителя".
"Уверен, что фестиваль оправдает ожидания самой взыскательной публики. И на просмотрах, как и прежде, не будет свободных мест", - указал Медведев. Он также пожелал создателям фильма плодотворной работы и заслуженных наград, а гостям мероприятия - незабываемых впечатлений от просмотра кинолент.
Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга с 15 по 22 сентября. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.