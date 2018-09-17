В шорт-лист "Премии читателя" вошли 11 книг российских писателей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Победителя "Премии читателя - 2018", учрежденной Российской государственной библиотекой, назовут во время проведения Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction. Ярмарка в этом году будет проходить с 28 ноября до 2 декабря в Центральном доме художника в Москве.

"Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ) сформировала шорт-лист "Премии читателя - 2018". В него вошли 11 книг", - говорится в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

В шорт-лист вошли восемь романов, в том числе исторический эпос "Тобол. Много званых" Алексея Иванова, детектив "Нас украли. История преступлений" Людмилы Петрушевской, "Арлекин" Петра Алешковского (биография русского поэта и переводчика Василия Тредиаковского), а также произведение Дмитрия Быкова "Июнь". Кроме того, в список попали два сборника рассказов и сборник постов из интернет-блога.

Автор, чья книга станет лучшей по мнению молодежного читательского совета РГБМ, получит "хрустальный" диплом. В конкурсе участвуют произведения российских писателей, опубликованные за прошедший год. Лонг-лист состоял из 40 популярных книг, которые чаще всего брали читатели РГБМ.