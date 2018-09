"Игра престолов" стала обладателем премии Emmy в главной категории

В ключевой категории также были представлены сериалы "Корона" (The Crown), "Американцы" (The Americans), "Это мы" (This Is Us), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Мир Дикого Запада" (Westworld), "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale).

"Игра престолов" была выдвинута в этот раз в семи номинациях, однако в итоге одержала победу всего в двух из них. Помимо основной категории статуэтка также досталась актеру Питеру Динклэйджу за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале. При этом двумя неделями ранее "Игра престолов" стала фаворитом технической премии Emmy, завоевав семь наград.

Основные категории

В категории "Лучший актер в драматическом сериале" победу одержал Мэттью Риз ("Американцы"). Ему удалось обойти Джейсона Бейтмана ("Озарк", Ozark), Стерлинга Брауна ("Это мы"), Эда Харриса ("Мир Дикого Запада"), Майло Вентимилью ("Это мы") и Джеффри Райта ("Мир Дикого Запада").

В соседствующей женской категории премия досталась британке Клер Фой, сыгравшей главную роль в "Короне". Она одержала победу над Татьяной Маслани ("Темное дитя", Orphan Black), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Сандрой О ("Убивая Еву", Killing Eve), Кери Рассел ("Американцы") и Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада").

Лучшим комедийным сериалом назвали "Удивительную миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel). В данной категории этому проекту противостояли "Атланта" (Atlanta), "Барри" (Barry), "Черная комедия" (Black-ish), "Блеск" (GLOW), "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), "Силиконовая долина" (Silicon Valley), "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt). Лучшим актером в комедийном сериале стал Билл Хейдер ("Барри"), актрисой - Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел").

В номинации "Лучший актер в мини-сериале или телефильме" "Эмми" досталась Дарренну Криссу ("Американская история преступлений", American Crime Story), который обошел таких звезд, как Антонио Бандерас и Бенедикт Камбербэтч. Лучшим мини-сериалом признана также "Американская история преступлений".

О награде

Учрежденная в январе 1949 года Emmy присуждается американской Академией телевизионных наук и искусств и считается в США в области телевидения аналогом кинопремии "Оскар". Победителям вручается статуэтка крылатой женщины, олицетворяющей музу искусства, в протянутых руках которой находится атом, символизирующий научно-техническую сторону телевидения.