Мультимедийная выставка рукописных книг Италии эпохи Возрождения откроется в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Интерактивная выставка "Эпоха в миниатюре. Античное наследие в рукописной книге Ренессанса", на которой можно будет увидеть сканы редчайших книг из фондов Амброзианской библиотеки Милана и Российской государственной библиотеки, откроется в Москве 24 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Историко-культурного и просветительского центра православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета "Соборная палата".
"Жемчужиной экспозиции является иллюстрированный манускрипт с сочинениями Вергилия - "Амброзианский Вергилий". Историческая реликвия принадлежала Франческо Петрарке. Миниатюру для нее создал друг поэта, художник Симоне Мартини", - приводятся в сообщении слова специалиста по организации выставок центра Андрея Иванова.
По его словам, экспозиция выставки разместится на двух площадках - в Румянцевском зале отдела рукописей РГБ и в Главном здании Свято-Тихоновского университета в Лиховом переулке. "Наши гости впервые получат прекрасную возможность рассмотреть в мельчайших деталях рукописные книги времен итальянского Возрождения, а также увидеть относящиеся к тому же периоду рукописные книги из Румянцевской коллекции РГБ", - отметил Иванов.
Среди представленных на выставке иллюминованных рукописей из фондов РГБ - "Ворон, или лабиринт любви" Джованни Боккаччо (Болонья, XV в.), "Заговор Катилины" Гая Саллюстия Криспа (Италия, Венеция, конец XV в.), "Сатиры" Юния Ювенала и Персия Флакка (Рим, около 1500 г.). Композиционные особенности оформления рукописей дают представление о книжном искусстве Возрождения и традициях представления античных произведений той эпохи.
Как подчеркнул доктор Амброзианской библиотеки и академии Франческо Браски, библиотека была основана в 1609 году кардиналом и архиепископом Федерико Борромео. "Обладая уникальным культурным и интеллектуальным кругозором, он был убежден в том, что важно знать и ценить все формы выражения культуры, свидетельствующие о стремлении человека к поиску истины. Сейчас в библиотеке хранятся 12 рукописей Леонардо да Винчи, 12 тыс. рисунков европейских художников XIV-XIX вв. и другие ценности культуры", - отметил он.
Выставка будет работать с 24 по 28 сентября. Вход на экспозицию в Румянцевском зале будет осуществляться по читательским билетам РГБ, для посещения ПСТГУ достаточно зарегистрироваться на сайте университета.