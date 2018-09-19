Премьера в РФ ленты Косаковского "Акварель" завершит фестиваль "Послание к человеку"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Российская премьера фильма Виктора Косаковского "Акварель", недавно представленного в рамках Венецианского кинофестиваля, станет картиной, которая завершит XXVIII международный кинофестиваль "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам в среду сообщил президент смотра, режиссер Алексей Учитель.

"Нас ждет еще уникальное [событие] - это показ на закрытии нового фильма Виктора Косаковского "Акварель". Это уникальный фильм, впервые по этой технологии снятый вообще в мире. Был всего один показ на Венецианском фестивале. У нас фактически это, безусловно, премьера в России и всего второй раз, когда он будет показан вообще в мире", - рассказал Учитель.

Согласно описанию в программе фестиваля, фильм "Акварель" погружает зрителя в кинопутешествие сквозь красоту и мощь воды. Именно вода - от замерзшего озера Байкал до водопада Анхель в Венесуэле - это главный герой фильма. Лента создана на суперсовременном оборудовании с частотой 96 кадров в секунду.

"Если обычная скорость в камере - 24-25 кадров в секунду, то это кино снято на скорости 96 кадров в секунду, - пояснил Учитель. - При этом появляется фантастическая четкость и совершенно другое восприятие объема". Он добавил, что одним из авторов идеи съемок по такой технологии изначально был известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон, но Виктор Косаковский стал первым, кому удалось претворить ее в жизнь.

Косаковский родился в Ленинграде в 1961 году. С 1978 он работал ассистентом оператора, ассистентом режиссера и монтажером на Ленинградской студии документальных фильмов, в 1986-1988 годах учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Он является обладателем более сотни призов российских и международных фестивалей.

Показ фильма "Акварель" состоится 21 сентября в киноцентре "Великан-парк".

О фестивале

Начало киносеансов фестиваля стартовало 16 сентября. Этому событию был посвящен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произвел специальный гость смотра - известный итальянский режиссер Паоло Соррентино. Мероприятия фестиваля проходят на центральных городских киноплощадках, в том числе в киноцентрах "Великан", "Родина", "Лендок", в Доме кино, в кинотеатрах "Аврора", "Англетер" и других.

В конкурсные программы XXVIII кинофестиваля "Послание к человеку", который продлится до 22 сентября, вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три - международные и более 30 - российских. За возможность быть отобранными в конкурсную программу в этом году состязались более 3 тыс. кинофильмов различных жанров из 98 стран.

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.