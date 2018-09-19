Участниками фестиваля "Круг света" станут коллективы из 36 стран

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Участниками международного фестиваля "Круг света", который пройдет в Москве в восьмой раз, станут коллективы из 36 стран. Об этом сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"На трех фестивальных площадках - Театральная площадь, музей-заповедник "Царицыно" и концертный зал "Мир" - пройдет традиционный международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн" (номинации "Классик", "Модерн", "Виджеинг"). В нем примут участие 119 человек из 36 страны мира. Впервые на конкурс приедут представители Южной Кореи и Гондураса. Председатель жюри - главный художник Первого канала Дмитрий Ликин", - процитировали в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.
Как уточнил и.о. руководителя департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, 21 сентября с 20:30 до 21:30 на Гребном канале состоится торжественное открытие фестиваля - шоу "Карнавал света", которое будет сочетать возможности световых и лазерных проекций, хореографии фонтанов, огня и пиротехнических эффектов. Завершит церемонию открытия 15-минутный фейерверк. В техническом плане площадка станет максимально оснащенной за всю историю "Круга света": для создания видеопроекций вдоль косы Гребного канала будет возведена конструкция из 12-метровых кубов. На воде установят свыше 260 фонтанов, а на понтонах - более 160 огненных горелок различных модификаций.
Также на Гребном канале 25 сентября - с 20:30 до 21:30 - пройдет пиротехническое шоу закрытия фестиваля, которое будет подготовлено командой из Японии и посвящено завершающемуся Году Японии в России.
В этом году "Круг света" пройдет с 21 по 25 сентября на семи площадках: Гребной канал, Театральная площадь, музей- заповедник "Коломенское", Музей Победы, музей-заповедник "Царицыно", концертный зал "Мир" и центр Digital October.