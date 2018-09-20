Театр Российской армии откроет сезон премьерой спектакля "Красное колесо" по Солженицыну

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) откроет новый, 89-й сезон 26 сентября премьерой спектакля "Красное колесо" по роману-эпопее Александра Солженицына. Об этой и других новых работах коллектива речь пойдет на сборе труппы, который состоится в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦАТРА.

"Сегодня в театре состоится традиционный после летнего "антракта" сбор труппы, где будут объявлены планы на предстоящий творческий год", - сказала собеседница агентства, отметив, что в новом сезоне ожидается порядка шести премьер.

К 100-летию Солженицына

Первой премьерой станет спектакль "Красное колесо" в постановке главного режиссера ЦАТРА, народного артиста РФ Бориса Морозова. "Инсценировка Ольги Любимовой написана по грандиозному роману-эпопее великого русского писателя и философа Александра Исаевича Солженицына, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году", - продолжила представитель пресс-службы, напомнив, что многотомный эпос "Красное колесо" повествует о событиях в России в период с 1914 по 1917 год.

"Спектакль Бориса Морозова охватывает вступление России в Первую мировую войну и февральскую революцию", - уточнила собеседница агентства. По ее словам, авторы спектакля пытаются разобраться в причинах и сути гибели тысячелетней империи. В ролях: народная артистка РСФСР Алина Покровская, Андрей Егоров, Денис Кутузов, Татьяна Морозова.

"Спектакль "Красное колесо" даст возможность зрителям почувствовать себя внутри тех событий, а не просто быть сторонними наблюдателями. Кресла расставлены амфитеатром прямо на сцене по большому кругу, само действие идет в малом круге. Документальный видеоряд создает особую эмоциональную напряженность", - пояснила представитель пресс-службы.

Она также рассказала, что первое обращение Морозова к творчеству Солженицына состоялось в Малом театре, где в 1995 году с огромным успехом им была осуществлена постановка пьесы "Пир победителей". Не только зрители и критики высоко оценили спектакль, но и сам автор назвал его "одним из счастливых мгновений своей жизни".

Теперь режиссер обратился к роману-эпопее "Красное колесо", постановку которого осуществил на Большой сцене ЦАТРА.

Парад премьер на всех сценах

Премьерой на Малой сцене станет музыкальная комедия Игоря Афанасьева "Главная роль", сообщила представитель пресс-службы. "Это мелодраматическая история о всепоглощающей материнской любви к единственному сыну по мотивам прозы Михаила Лифшица", - сказала она. В ролях: народная артистка России Ольга Богданова, Тимур Еремеев, Ольга Герасимова, Андрей Кочинов, Сергей Иванюк, Анна Воропаева, Диана Борина, Илья Баранов.

На Экспериментальной сцене состоится премьера остросюжетной психологической драмы "Метод Гронхольма" по одноименной пьесе каталонского драматурга Жорди Галсерана. "Режиссер Татьяна Морозова предлагает свою трактовку картины разрушения нравственных ценностей в современном обществе, пригласив к исполнению ролей Сергея Смирнова, Анну Воропаеву, Ярослава Бережнова, Александра Макарова, Ивана Гришенкова", - перечислила собеседница ТАСС.

Кроме того, по ее словам, планируются премьеры музыкального спектакля "Утесов. Мистерия джаза" с участием Игоря Бутмана, новогодней сказки "Путешествие Нильса с дикими гусями" в постановке Андрея Бадулина, а пьесу Ярославы Пулинович "Саламандры" поставит Алексей Размахов.

В новом сезоне Театр армии открывает площадку Экспериментальной сцены для независимых театральных коллективов и дипломных спектаклей театральных вузов.

"Мы наметили много событий. Планируем гастроли в Крым, юбилейный пятый фестиваль уличных театров "Лестница", фестиваль "Звездная маска", - сказал директор театра Иван Чурсин.

"В ноябре откроем лабораторию молодой режиссуры и драматургии под руководством Елены Исаевой и Ольги Михайловой. Эскизы по написанным на заказ пьесам будут посвящены государственным и военным личностям России. В 2019 году лучшие работы этой лаборатории поставят на Экспериментальной сцене. И поскольку будущий 2019 год объявлен Годом театра, мы планируем грандиозное закрытие сезона на площади перед Театром армии", - проинформировал руководитель ЦАТРА, добавив, что следующий, 90-й сезон станет юбилейным.