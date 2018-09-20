Международный фестиваль театров кукол открылся в Кирове спектаклем по рассказу Солженицына

КИРОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль театров кукол "Вятка - город детства" открылся в среду в Кирове "взрослой" постановкой по рассказу Солженицына "Матренин двор". Зрители увидят также известный в Европе, Канаде и других странах спектакль "Свифт" французского театра "SKAPPA!&Associs" и конкурсные работы еще 10 российских театральных трупп, рассказала ТАСС министр культуры региона Татьяна Мазур.

Фестиваль "Вятка - город детства" проходит в Кирове в четвертый раз. В этом году заявки на участие подали 44 театра из 13 стран, дирекция фестиваля выбрала 11 театральных трупп из Владимира, Йошкар-Олы, Кемерова, Оренбурга, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Саранска, Сургута, Тольятти, а также из Франции. В ближайшие пять дней участники представят свои работы на сцене Кировского театра кукол имени А.Н. Афанасьева.

"Сегодня наш фестиваль "Вятка - город детства" открылся "взрослым" спектаклем - постановкой "Матренин двор" Владимирского государственного театра кукол. Показать Солженицына в кукольном театре непросто, нужна особая пластика решений. Мы также особенно ждем постановку французского театра "SKAPPA!&Associs" - "Свифт". У этого спектакля был большой успех в Европе [во Франции, в Бельгии, в Германии], его посмотрели зрители из Канады, Швейцарии, Китая и Японии", - отметила Татьяна Мазур.

Театр из Франции покажет 21 сентября спектакль по мотивам произведения "Гулливер в стране лилипутов". По ее словам, постановка отличается высокотехнологичностью и необычной трактовкой произведения.

"Для театралов очень важно увидеть и оценить работы коллег, на фестивале происходит живое общение, обмен профессиональными мнениями, участники могут пообщаться с яркими фигурами нашего театрального мира, - подчеркнула Мазур. - У нас в этом году совершенно роскошное жюри: театральный критик, кандидат искусствоведения, художественный руководитель Рязанского государственного областного театра кукол и Международного фестиваля театров кукол "Рязанские смотрины" (Рязань) Валерий Шадский, известный театровед, театральный критик Анна Константинова, главный специалист Кабинета театров для детей и театров кукол Организационно-творческого отдела Центрального аппарата Союза театральных деятелей (Москва) Алексей Гончаренко". Министр уточнила, что итоги фестиваля подведут 23 сентября.