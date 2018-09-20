Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет Кэри Фукунага

ТАСС, 20 сентября. Кэри Фукунага будет режиссером нового фильма из цикла о Джеймсе Бонде. Об этом говорится в официальном Twitter франшизы.

"[Продюсеры фильма] Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи, а также [исполнитель главной роли] Дэниэл Крэйг сегодня объявили, что съемки "Бонд 25" начнутся на Pinewood Studios 4 марта 2019 года под руководством режиссера Кэри Фукунаги, выход фильма запланирован на 14 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что фильм будет снимать Дэнни Бойл, однако в конце августа стало известно, что он отказался от этого. Фукунага известен как один из режиссеров американского сериала "Настоящий детектив (True Detective).

Первый фильм киноцикла о приключениях "агента 007" Джеймса Бонда под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн.