Эд Ширан впервые выступит в России летом 2019 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Британский поп-певец, лауреат премии Grammy Эд Ширан впервые приедет с концертом в Москву. В рамках мирового турне музыкант выступит на стадионе "Открытие Арена" 19 июля 2019 года, сообщили в четверг в пресс-службе организатора концерта, агентства Pop Farm.

"Мировая суперзвезда Эд Ширан сегодня анонсировал продолжение своего мирового тура в 2019 году, в рамках которого он впервые выступит в России, концерт состоится в Москве и пройдет 19 июля на стадионе "Открытие Арена", - сказали в концертном агентстве.

Мировой тур Ширана посвящен его третьей студийной пластинке "÷" (Divide), представленной в марте 2017 года. "Прямо сейчас он продолжает свой мировой стадионный тур Divide в Северной Америке. Во время летних концертов в Великобритании Эд собрал более 1,1 млн своих поклонников и отыграл четыре концерта на лондонском стадионе Wembley - это стало самым большим сольным туром (без участия группы) в английской истории", - отметили в Pop Farm.

Эд Ширан, на счету которого такие хиты, как Kiss Me, Give Me Love, I See Fire и Shape Of You, - один из самых успешных в коммерческом плане артистов. Дебютный альбом "+" (Plus), вышедший в 2011 году, был продан тиражом 10 млн экземпляров. Вторая полноформатная запись - "x" (Multiply) 2014 года - завоевала статус платиновой в общей сложности 90 раз, а по всему миру было продано 16 млн копий. На данный момент продано более 15,5 млн копий альбома "÷" (Divide).

В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской Империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом Grammy, получил пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие престижные призы.