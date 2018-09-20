Михаил Швыдкой дебютировал на сцене Театра мюзикла

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Московский театр мюзикла в четверг представил новую постановку "Жизнь прекрасна". Художественный руководитель театра Михаил Швыдкой не только выступил в роли конферансье музыкального ревю XX века, но и сам спел "Песенку о капитане" из фильма "Дети капитана Гранта".

Зрители оценили новое амплуа государственного деятеля и театроведа, в частности, его танец под музыку Исаака Дунаевского.

Во время генеральной репетиции этого номера труппа Театра мюзикла сделала сюрприз своему худруку в честь юбилея, который он отпраздновал 5 сентября. Артисты надели на Швыдкого капитанскую форму и вручили ему корабельный руль. Именинник поблагодарил коллег, взяв с них обещание, что на премьере трюк не повторится, чтобы не отвлекать "от главного события" - презентации спектакля.

Однако в конце вечера на сцену поднялся Полад Бюльбюль оглы и спел в честь юбиляра.

"Я вывел такую формулу, что таких людей, как Михаил Ефимович, сегодня уже не производят. Он настоящий друг, очень искренний, очень чуткий и очень верный, - сказал посол Азербайджана в России. - И я знаю, что Михаил Ефимович меня отругает, потому что он несколько раз предупредил меня, что никаких поздравлений и официальных речей. Но я должен выполнить поручение своего президента, Ильхама Алиева, что для меня гораздо ответственнее, чем слова Михаила Ефимовича, честно говоря".

Вместе с министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым он передал Швыдкому Почетный диплом президента республики.

История века в песнях

"Этот спектакль - не хрестоматия советской песни, не антология любимых популярных жанров, - предупредил Швыдкой-конферансье. - Это спектакль-воспоминание, спектакль, который рождается, как калейдоскоп, из волн, которые бороздят океан нашей жизни: что-то вспыхивает вдруг, что-то выталкивается наружу. Может быть, это не те песни, которые вам бы хотелось услышать, но я уверяю вас, что здесь не будет той музыки, которая вам не нравится".

По ходу спектакля Швыдкой часто обращался именно к воспоминаниям - совершенно бытовым, которые с ним разделяют несколько поколений советских, а теперь российских граждан: про послевоенную привычку не выключать репродуктор, про побеги со школы на киносеанс американских "Трех мушкетеров", рассказы о знаменитых людях эпохи.

В программу вечера вошли песни, ставшие символами разных периодов XX века - от шлягеров Леонида Утесова до рок-композиции Yesterday The Beatles и Sunny поп-группы Boney M. Создатели спектакля обратились и к истории жанра мюзикл: от "Чикаго", "Кабаре", "Нотр-Дам де Пари", "Принцесса цирка" до "Все о Золушке", "Преступление и наказание" и "Чудеса и куралесы". Музыкальное ревю было бы неполным без песен из кинофильмов, тем более что с прошлого года Театр мюзикла располагается в здании легендарного кинотеатра "Россия" на Пушкинской площади.

"Мне выпала честь петь песню из фильма "Возраст любви" Coimbra Divina Лолиты Торрес, которая была невероятной звездой в XX веке. Хочется быть хоть немного на нее похожей", - поделилась Валерия Ланская.

Одноименный спектакль - "Жизнь прекрасна" - уже был в репертуаре Московского театра мюзикла, но у новой постановки нет ничего общего с ним, пояснила в беседе с ТАСС режиссер постановки Марина Швыдкая. "Я посчитала невозможным восстановить тот спектакль, очень домашний, который шел на Горбушке. И решили делать новый, - рассказала она. - Мы долго придумывали название для этого спектакля и поняли, что лучше мы все равно не придумаем".

Постановка войдет в репертуар Театра мюзикла. Показы продолжатся в сентябре и октябре.