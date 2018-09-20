Фестиваль "Круг света" стартует в Москве на пяти площадках

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский международный фестиваль "Круг света" в пятницу представит свои шоу сразу на пяти столичных площадках: на Гребном канале, в парках "Царицыно" и "Коломенское", на Театральной площади и на фасаде Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе организатора фестиваля.

"Открытием фестиваля станет мультимедийное шоу "Карнавал света", которое будет сочетать в себе удивительные возможности световых и лазерных проекций, хореографии фонтанов и огня, грандиозных пиротехнических эффектов, - отметили в пресс-службе. - На этот раз вдоль косы Гребного канала для видеопроекций будет возведена конструкция из 12-метровых кубов, на воде разместятся свыше 250 прямых и 35 вращающихся фонтанов, а на понтонах установят более 170 огненных горелок различных модификаций".

Повторные показы "Карнавала света" состоятся 22 и 23 сентября. Финальное представление "Круга света" 25 сентября также пройдет на Гребном канале и будет посвящено перекрестному году Японии и России. Зрителей ждет 40-минутное шоу японской пиротехники, в котором будут задействованы крупнокалиберные заряды, а диаметр раскрытия в небе самых больших из них достигнет почти 1 километра.

Ежевечерние шоу

С 21 по 25 сентября ежевечерние шоу ждут гостей остальных площадок. На фасаде Большого Царицынского дворца будет демонстрироваться история птицы Феникс "Дворец странствий" и аудиовизуальный спектакль о мире будущего, который будут сопровождать футуристические конструкции-порталы, созданные из светодиодных трубок и гармонично вписанные в природную среду парка. "Благодаря технологии дополненной реальности их можно будет легко считать с помощью фотокамер мобильных устройств, на экране которых появятся животные - возможные обитатели экосистем будущего", - рассказали в пресс-службе. 24 сентября на сцене перед дворцом выступит народный артист России Дмитрий Маликов.

На Театральной площади в этом году для световых шоу будут задействованы фасады сразу трех театров: Большого, Малого и РАМТ. В дни фестиваля здесь продемонстрируют аллегорическую световую новеллу о Спартаке, историю его борьбы за личную свободу и духовном освобождении. Также можно будет увидеть два прошлогодних шоу - "Небесная механика" и "Неподвластный времени".

Премьерными станут шоу "Круг света" на фасаде Музея Победы и в парке "Коломенское". На Поклонной горе будут показаны световые новеллы, посвященные военному прошлому России, городу Москве, рассказ о "Конструкторах Победы", чьи изобретения хранятся в Музее Победы, а также пятнадцатиминутный виджеинг под музыку и песни военных лет.

Гости музея-заповедника "Коломенское" смогут увидеть миражи, "зрители не сразу смогут понять, что реально, а что - нет". "Прямо на глазах гостей оживут сказочные маски и таинственные животные, на деревьях вырастут золотые плоды, карета с Золушкой станет тыквой, а Оле Лукойе пригласит публику в мир сновидений", - пообещали устроители шоу.

Конкурс "Арт Вижн"

В рамках фестиваля "Круг света" будут подведены итоги Международного конкурса видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн". В финал состязания вышли 35 работ из 16 стран: Болгарии, Германии, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Китая, Мексики, Польши, России, Румынии, Финляндии, Франции, Чили, Швейцарии, Японии.

Светоцветовые проекции номинантов в категории "Арт Вижн Классик" можно будет посмотреть на фасадах трех театров: Большого, Малого и РАМТ. А проекты финалистов "Арт Вижн Модерн" покажут на Большом Царицынском дворце.

В фестивале будут задействованы еще две площадки. В комплексе Digital October пройдет образовательная программа "Круга света" с мастерскими, панельными дискуссиями и презентациями. В концертном зале "Мир" в субботу ночью выступят участники номинации "Виджеинг" конкурса "Арт Вижн". Вход на мероприятия свободный, на события на крытых площадках необходима предварительная регистрация.