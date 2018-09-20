Международный кинофестиваль "Евразийский мост" в третий раз открывается в Ялте

ЯЛТА, 21 сентября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Евразийский мост", идейным вдохновителем которого стал кинорежиссер Никита Михалков, открывается в пятницу в Ялте. Президенты фестиваля - народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов киносмотра, после торжественной церемонии покажут картину "Вечная жизнь Александра Христофорова" Евгения Шелякина с Алексеем Гуськовым в главной роли.

"Председателем жюри конкурса игрового кино этого года стал актер и режиссер Рашид Маликов (Узбекистан), в жюри также вошли актриса Алена Бабенко (Россия), актриса Аня Пенчева (Болгария)", - отметили в пресс-службе.

Жюри конкурса документального кино представляют российский кинооператор, режиссер и сценарист Сергей Мокрицкий (председатель жюри), экс-глава международного департамента Финского фонда кино и директор культурного центра Финляндии в Санкт-Петербурге Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), профессор русского языка и литературы в Национальном университете Кенсандо, киновед Хонг Сан Ву (Республика Корея).

В конкурсную программу игрового кино включены восемь картин: "Вездесущий" (режиссер Илиян Дживелеков, Болгария), "Вечеринка окончена" (режиссер Мари Гарель Вайс, Франция), "Взросление" (режиссер Ким Ин Сон, республика Корея), "Границы дождя" (режиссеры Властимир Судар, Никола Мийович, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Швеция, Великобритания), "Любовь и Шукла" (режиссер Сиддхартха Джатла, Индия), "Мисс Дали" (режиссер Вентура Понс, Испания), "Не чужие" (режиссер Вера Глаголева, Россия), "У ангела ангина" (режиссер Оксана Карас, Россия).

Документальное кино и отдельные программы

Конкурс документального кино представляют девять фильмов. "Программа фестиваля "Евразийский мост" в этом году несет на себе отпечаток не только общих проблем взаимодействия культур Европы и Азии, но и вполне конкретных коллизий прошлого и настоящего, которые, что важно подчеркнуть, раскрываются кинематографистами в разных жанрах и художественных формах, - привели в пресс-службе слова программного директора киносмотра Кирилла Разлогова. - При этом Крым и Ялта, их история и современность, остаются в центре внимания и составителей программ, и, будем надеяться, местных зрителей и гостей и участников нашего еще молодого фестиваля".

В программе "Панорама" будут показаны фильмы "Крымский мост. Сделано с любовью!" режиссера Тиграна Кеосаяна, "Непрощенный" режиссера Сарика Андреасяна, "Последнее испытание" Алексея Петрухина, "Мотылек" Михаэля Ноера, "Букшоп" Изабель Койшет, "Умри, Джульетта!" Макса Шабалина.

"Также в этом году на фестивале будет отдельная программа, посвященная памяти Станислава Говорухина, в рамках которой зрители увидят фильмы, снятые именно в Крыму: "Пираты XX века", где Говорухин был сценаристом, "Асса", в которой он сыграл главную роль, "Пассажирка", где он выступил в качестве режиссера", - добавили в пресс- службе.

Фестиваль будет проходить до 25 сентября. Фильмом закрытия станет картина "В Кейптаунском порту" Александра Велединского.

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа на евразийском пространстве.