Юбилейный вечер в честь народной артистки России Татьяны Пилецкой пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Юбилейный вечер "Разные судьбы в одной судьбе" в честь народной артистки России Татьяны Пилецкой пройдет в пятницу в театре-фестивале "Балтийский дом". Удивительную женщину и актрису, не считающую своих лет, придут поздравить ее друзья, коллеги, почитатели ее жизнерадостного таланта.

"Я давно с Татьяной работаю и всегда в восхищении от ее работоспособности, от ее отношения к делу. У нее есть потребность самовыражения, это чисто актерская черта, которая проявляется в каждой ее роли. Мы с ней в "Театральном романе" играем, и она произносит там монолог из "Сирано де Бержерака" - ну просто оторопь берет, как это она делает! И вообще она удивительный человек не только для нашего театра, но и для всего театрального Петербурга", - сказал корреспонденту ТАСС о своей коллеге народный артист России Вадим Яковлев.

Татьяна Львовна готовится предстать на сцене не "дамой в юбилейном кресле", а действующей актрисой. Зрители увидят ее в ролях текущего репертуара - в мюзикле "Шерлок Холмс" и в спектакле "Ма-Мурэ", который в нынешнем сентябре был поставлен в Балтийском доме специально для нее. На экране предстанут фрагменты киноролей Татьяны Пилецкой из фильмов "Пирогов", "Вербное воскресенье" и "Разные судьбы" - картины, которая принесла актрисе поистине всесоюзную известность.

Юбиляра поздравят юные воспитанники Академии русского балета имени Агриппины Вагановой - бывшего Ленинградского хореографического училища, где она девочкой постигала азы балетной классики, а также актеры Театра музыкальной комедии, с которого начинался ее профессиональный путь.

Актриса представит на этом вечере свою новую книгу "Навстречу ветру", в которой она рассказывает о своем творческом и жизненном пути. А еще она собирается угостить зрителей яблоками из своего сада, который в нынешнем году одарил ее щедрым урожаем.

Этапы творческого пути

Уже более полувека работает Пилецкая в театре "Балтийский дом" (бывший Театр имени Ленинского комсомола), став за эти десятилетия одной из легендарных личностей театрального Петербурга. Первой большой ее работой на сцене стала роль Роксаны в спектакле режиссера Павла Хомского по пьесе Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Спектакль имел такой успех, что был сыгран более 600 раз.

Широкую известность принес Пилецкой кинематограф. Однако основная ее творческая судьба связана с театральной сценой: Дженни-Малина в "Трехгрошовой опере", Миледи в "Трех мушкетерах", Огудалова в "Бесприданнице", Анна Андреевна в "Ревизоре" - это лишь небольшая часть образов в ее блестящей галерее женских характеров.

Ветеран труппы Татьяна Пилецкая остается ведущей актрисой "Балтийского дома". Среди ее наград - Высшая театральная премия города "Золотой софит" в номинации "За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга".