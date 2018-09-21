Представительница Испании выиграла конкурс скрипачей Спивакова в Уфе

УФА, 21 сентября. / Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Победительницей Второго международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова, который проходит в Уфе, признана 15-летняя участница Мария Дуэньяс из Испании. Об этом сообщили ТАСС в жюри по итогам финальных прослушиваний музыкантов.

"Лауреатом первой премии стала самая молодая участница - 15-летняя Мария Дуэньяс из Гранады", - сказали в жюри. Она получила главный приз - скрипку работы итальянского мастера Риккардо Антониацци 1912 года.

"Я очень счастлива, что победила, и меня переполняют эмоции. Получить такую скрипку в подарок - это заветное желание любого музыканта. Для меня этот конкурс был непростым, хотя бы потому, что в финале я играла с такими ребятами, каждый участник очень талантлив. Здесь я многому научилась и получила бесценный опыт", - сказала победительница.

Вторую премию жюри присудило Федору Безносикову из России, третьей премии удостоен Иссеи Курихара из Японии.

Финальный тур конкурса проходил в сопровождении Национального симфонического оркестра Башкирии и солистов Национального филармонического оркестра России. Участники исполняли концерты для скрипки с оркестром Паганини, Мендельсона, Шостаковича и Чайковского.

Дирижировал оркестром эстонский музыкант Михаил Герц. "Очень красивые исполнения мы услышали. И играют их действительно яркие молодые музыканты, - признал дирижер.

Церемония награждения пройдет на сцене Государственного концертного зала "Башкортостан".

О конкурсе

Конкурс проходит в Уфе 17-21 сентября. По результатам отборочного тура участниками стали двенадцать молодых исполнителей в возрасте от 16 до 26 лет из шести стран. В финал прошли лишь четверо.

В состав жюри этого года вошли Владимир Спиваков, Сергей Догадин (Россия), Борис Кушнир (Австрия), Цянь Чжоу (Сингапур), Такаси Симидзу (Япония). Председателем стал скрипач из США Михаил Копельман.

Первый международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова состоялся в Уфе в 2016 году.