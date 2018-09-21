Том Харди остался доволен "селфи-мостом" в "Зарядье"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Британский актер Том Харди, прилетевший в Москву, чтобы представить свой новый фильм "Веном", который выйдет в российский прокат 4 октября, остался доволен посещением "Ледяной пещеры" и "селфи-моста" парка "Зарядье". Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

"У нас была отличная программа, мы пошли в новый парк и прошли через "селфи-мост", а также посетили "Ледяную пещеру", которая была красивая и холодная. Я очень наслаждаюсь тем, как меня здесь принимают", - сказал актер.

"В Москве я никогда не был - это мой первый визит, и мне очень нравится здесь. И очень жаль, что у меня так мало времени, потому что мне хотелось увидеть больше и город, и страну", - добавил он.

Харди рассказал журналистам о своем персонаже. "Веном - это персонаж комиксов Marvel, он инопланетянин. Фильм не только о нем - это симбиотическая история журналиста Эдди Брока и Венома. Им вдвоем нужно найти согласие, чтобы жить в одном теле", - сказал он.

Актер отметил, что персонаж Веном не является ни плохим, ни хорошим, поэтому его было интересно играть. "Мы должны жить в обществе и подчиняться социальному протоколу, а Веном не обращает на это внимания, просто делает то, что он хочет делать. Мне кажется, в нем есть какое-то базовое ощущение свободы, к которому мы все стремимся", - сказал он.

"Веном - это персонаж с другой планеты, и поэтому у него нет социальных протоколов или рамок, которым он должен следовать, потому что он из космоса. Это не супергерой, он вещь. Он символизирует внутренний голос, которому дали физическое воплощение", - добавил Харди.

О фильме

В США картина "Веном" появится на экранах на день позже, чем в России - 5 октября. Жанр фильма - приключенческий экшн, режиссером ленты стал Рубен Фляйшер ("Добро пожаловать в Zомбилэнд"). Главные роли в картине исполнили Том Харди ("Выживший", "Дюнкерк", "Темный Рыцарь: "Возрождение легенды"), Мишель Уильямс ("Оз: Великий и ужасный", "Величайший шоумен"), Риз Ахмед ("Изгой-один: Звездные войны. Истории") и другие.

Согласно сюжету, в тело главного героя вселяется существо под названием Веном, которое наделяет его сверхспособностями. Фильм снят по мотивам комиксов Marvel Comics.

Том Харди - актер театра и кино, сценарист, продюсер. Известность ему принесли фильмы "Начало", "Грозовой перевал", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Безумный Макс: Дорога ярости". Обладатель кинопремии BAFTA, номинант на "Оскар".