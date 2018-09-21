Михалков пропустит открытие кинофестиваля в Ялте из-за спортивной травмы

ЯЛТА, 21 сентября. /ТАСС/. Идейный вдохновитель международного кинофестиваля "Евразийский мост", председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков не сможет принять участие в открытии киносмотра из-за спортивной травмы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе режиссера.

"Я очень хотел приехать на фестиваль, но полученная мной спортивная травма не позволяет пока мне этого сделать", - процитировали Михалкова в пресс-службе перед церемонией открытия фестиваля

Режиссер назвал Ялтинский киносмотр "толчковой ногой" для возрождения производства фильмов "в таком волшебном краю как Крым".

Михалков добавил, что "Ялтинский фестиваль проходит в колыбели русского кино - именно там, где возникла студия Александра Ханжонкова, ставшая альма-матер для отечественного кинематографа". Кроме того, продолжил режиссер, Ялтинский фестиваль носит символическое название "Евразийский мост", которое, на его взгляд, "олицетворяет в определенном смысле задачу этого фестиваля, как и сама Россия, - стать тем самым мостом между Европой и Азией во всех смыслах: в культурном, экономическом и политическом".

В этому году на фестиваль, который пройдет до 25 сентября, приехали российские и зарубежные гости. "Мне кажется, что вообще вся ситуация в корне должна измениться с пуском Крымского моста, - отметил Михалков. - Полагаю, что когда будет налажено железнодорожное сообщение, то вообще очень многие проблемы сами по себе отпадут".

Он добавил, что "многие вынуждены отказываться от участия в фестивале из-за страха попасть под санкции, есть те, кто понимают и убеждены в том, что Крым всегда есть, был и будет российским, и для них пребывание на фестивале дело принципа". Но также, продолжил Михалков, "есть и те, кто не зависит от разного рода санкций и испытывают интерес и любопытство к этому прекрасному краю".

Он уверен, что "очень во многом будущее нашего кинематографа должно и будет связано именно с Крымом". Режиссер считает, что "для этого есть все основания: чисто практическое - много солнечных дней, доступны по сути все природные локации, и сакральная причина - Крым реальная колыбель отечественного кинематографа".

О фестивале

Председателем жюри конкурса игрового кино этого года стал актер и режиссер Рашид Маликов (Узбекистан), в жюри также вошли актриса Алена Бабенко (Россия), актриса Аня Пенчева (Болгария). Жюри конкурса документального кино представляют российский кинооператор, режиссер и сценарист Сергей Мокрицкий (председатель жюри), экс-глава международного департамента Финского фонда кино и директор культурного центра Финляндии в Санкт-Петербурге Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), профессор русского языка и литературы в Национальном университете Кенсандо, киновед Хонг Санву (Республика Корея).

В конкурсную программу игрового кино включены восемь картин, в документальную - девять. Президенты фестиваля - народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве.