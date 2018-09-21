Театр "Эрмитаж" представит спектакль "Цари" по произведениям Пушкина и Есенина

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Цари" по трагедии Александра Пушкина "Борис Годунов" и поэме Сергея Есенина "Пугачев" состоится 28 сентября на сцене московского театра "Эрмитаж". Об этом сообщил в пятницу ТАСС режиссер спектакля и художественный руководитель театра Михаил Левитин.

"Я всегда хотел поставить "Пугачева", потом нашел мощную связь с "Годуновым". И вот написал пьесу, где эти две вещи существуют вместе. Родилась общая картина четырех столетий российской истории, включая и комические, и драматические сцены, целый ряд размышлений, исторических эскизов", - отметил Левитин. Также в ткань пьесы "Цари" вплетены комические интермедии драматурга Николая Эрдмана.

По словам режиссера, в постановке он хочет донести мысль о том, кем создается история. "Истории не было бы, не будь поэтов. Политики не определяют историю. Историю определяют поэты, художники", - считает он.

За оформление спектакля взялся художник Сергей Бархин, за музыкальную часть - Владимир Дашкевич. В постановке задействованы народные артисты России Борис Романов и Владимир Шульга, заслуженные артисты РФ Екатерина Тенета и Галина Морачева и другие члены труппы. Постановка станет первой премьерой 59-го сезона театра "Эрмитаж".

Историческая драма Пушкина "Борис Годунов" посвящена периоду царствования Бориса Годунова и вторжению Лжедмитрия I. Поэма Есенина "Пугачев" рассказывает историю самозванца, выдавшего себя за царя Петра III и поднявшего казаков на бунт. В основе произведения - события Крестьянской войны 1773-1775 годов.