Международный фестиваль народной песни соберет в Петербурге более 80 коллективов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Более 80 коллективов из различных регионов РФ и ближнего зарубежья станут участниками III Международного фестиваля народной песни "Добровидение", который пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 27 сентября. Об этом в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил председатель оргкомитета фестиваля, депутат Госдумы РФ Олег Нилов.

"Окончательное количество назвать даже сейчас нельзя, это сотни и сотни, до тысячи участников в этом году, которые будут представлять десятки регионов и стран. Это более 80 коллективов", - сказал он, отметив, что на предыдущий смотр коллективов поступили 36 заявок.

В этом году Добровидение впервые пройдет в двух залах: в первый день артисты традиционно выступят в Российском этнографическом музее, а на следующий день состоится гала- концерт в Большом концертном зале "Октябрьский" (БКЗ).

По словам главного режиссера фестиваля Аскольда Коновича, выступления в Мраморном зале Этнографического музея начнутся с 12:00 мск, где выступят все коллективы, на следующий день гала-концерт в "Октябрьском" начнется в 17:00 мск сразу со ступеней концертного зала, где артисты будут встречать гостей песнями и танцами. Представление на сцене будет разделено на два блока: первый будет посвящен памяти одного из основателей "Добровидения", Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, а вторая - столетию Санкт-Петербургского государственного института культуры. Специально для фестиваля композитор, народный артист РФ Вадим Биберган написал произведения "Ария", рассказал Конович.

Впервые запись концерта будет транслироваться на телеканале "Спас". В режиме реального времени выступление можно будет увидеть на сайте фестиваля и нескольких интернет-площадках.