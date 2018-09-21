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Петербургский цирк на Фонтанке представил новое шоу "Приключения итальянца в России"

Исполнитель главной роли уроженец Италии клоун Дэвид Ларибле назвал представление "микстом итальянского искусства клоунады, акробатики, вокала и российских цирковых традиций"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Большой Санкт-Петербургский государственный цирк показал в пятницу премьеру программы "Приключения итальянца в России". Это красочное шоу представляет собой своеобразный цирковой ремейк кинокомедии "Невероятные приключения итальянцев в России", снятой в 1973 году народным артистом СССР Эльдаром Рязановым.

В роли главного героя на арене предстал уроженец Италии, мировая звезда цирка, клоун Дэвид Ларибле, обладатель наивысшей награды на самом престижном цирковом фестивале в Монте-Карло.

"Я очень счастлив и горд выступать в одной программе с такими потрясающими российскими артистами - победителями цирковых фестивалей во всем мире. Моя задача в этом представлении - донести до публики итальянский дух и то, как итальянец вбирает в себя дух России", - рассказал Дэвид Ларибле на пресс-конференции, предшествовавшей премьере. Само представление он назвал "микстом итальянского искусства клоунады, акробатики, вокала и российских цирковых традиций".

Дэвид - артист в седьмом поколении, который с семь лет занимается акробатикой, жонглированием, верховой ездой, музыкой, иностранными языками, литературой и балетом. Ребенком он впервые побывал на представлении русского цирка, который гастролировал в Италии, и встреча с русским клоуном Андрюшей - Андреем Николаевым перевернула его представления о клоунаде. В дальнейшем его кумирами были Юрий Никулин и Олег Попов, которого он знал лично.

О представлении

По ходу спектакля Дэвид Ларибле словно путешествует из одного циркового жанра в другой.

Тут и эквилибристы на першах в номере "Противостояние" под руководством Талайбека Саралаева, и захватывающий мини-спектакль "Парад велосипедов" группы "велофигуристов" под руководством Леонида Ткаченко, и выход дрессированных собак - питомцев заслуженной артистки России Елены Петриковой, которая выступила также постановщиком программы. В роли начинающих артистов балета здесь выступают "косолапые грации" - так называется номер бурых медведей, поставленных к станку дрессировщиком Грантом Ибрагимовым. Любители конного жанра увидели номер "Русские казаки" под руководством Виолетты Александровой-Серж. Жанр эквилибристики представлен номером канатоходцев Суанбековых. Апофеозом "приключений" становится появление словно сошедших с пьедесталов двенадцати львов, которых вывел на манеж серебряный призер Международного фестиваля в Монте-Карло Владислав Гончаров.

Премьера состоялась в цирке на Фонтанке - первом стационарном цирке нашей страны, который был построен для выдающегося мастера конной дрессуры итальянца Гаэтано Чинизелли, который обрел в России свою вторую родину.

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ИталияРоссияСанкт-ПетербургПопов, Олег Константинович
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